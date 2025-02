Bazzani analizza la crisi del Milan: “Poca cattiveria sotto porta e instabilità mentale”

L'ex attaccante Fabio Bazzani è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, per commentare la difficile situazione che sta attraversando il Milan. Una crisi che sta preoccupando tifosi e addetti ai lavori, con il rendimento della squadra in netta flessione. Bazzani ha affrontato vari temi legati a questo periodo di incertezze, concentrandosi in particolare su una questione cruciale: il calo in fase offensiva.