Bayer Leverkusen-Milan, Mandorlini: “Bella partita, ma ora serve vincere”

Mandorlini su Rafael Leao

"Leao? A volte ha delle pause, giocatori con qualità come lui devono essere più continui. Ma ce ne sono tanti che hanno quelle qualità e poi nel gioco di squadra non riescono a dimostrarle. Dire che non è da Milan mi pare esagerato. Credo che abbia fatto una buona gara, al di là dei singoli. Non basta però uscire soddisfatti, si dovevano fare punti invece si è persa questa partita.