"Caro Furlani, quando cominciò a parlare con Paratici per portarlo al Milan ignorava il fatto che la squalifica dell'ex ds della Juve si sarebbe esaurita il prossimo 20 luglio?". Così Ivan Zazzaroni , giornalista, ha parlato della situazione direttore sportivo del Milan e di Fabio Paratici . Ecco le sue parole pubblicate sulla prima pagina de 'Il Corriere dello Sport': "Mi sorprende che abbia sviluppato per mesi la trattativa, fino all'accordo conclusivo, per poi rimangiarsi la parola con la scusa bislacca dei tempi tecnici rallentati dalla giustizia".

Zazzaroni: "Amarezza. Ci rimette il Milan e i tifosi". Pressioni su Paratici?

Zazzaroni continua: "Ho una domanda anche per Paratici: quando si è seduto per la prima volta al tavolo con Cardinale, e in seguito con Furlani, perché non ha messo subito in chiaro che avrebbe proseguito la discussione solo a patto che fossero escluse a priori eventuali scorie dell'inchiesta Prisma? Da giorni sono stra-convinto che qualcuno abbia esercitato pressioni affinché Paratici non finisse al Milan. Adesso però chiedo: una volta scontata una squalifica a tempo un uomo ha il diritto di ripartire o, al contrario, è condannato all'ergastolo lavorativo? Amarezza: ancora una volta a rimetterci sono il Milan e i suoi tifosi".