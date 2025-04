Allenatore Milan, Italiano: nome in rialzo! Il retroscena nei colloqui con i DS

Il Milan starebbe già programmando il futuro. A partire dalla prossima stagione, infatti, il club potrebbe cambiare molto sia a livello dirigenziale, sia a livello di rosa e di panchina. Dopo l'arrivo del nuovo direttore sportivo, si dovrà pensare all' allenatore . Il profilo sembrerebbe chiaro: italiano e con esperienza in Serie A. Secondo le ultime novità ci sarebbe un profilo sempre più caldo. Ecco di chi si tratta.

Allenatore Milan, Italiano nome sempre più caldo: nei colloqui con i ds...

Cardinale-Furlani-Ibrahimovic, scrive 'Tuttosport' in edicola, starebbe studiando sia Conte che Italiano per il nuovo allenatore. Sarebbero candidati assieme ad Allegri e De Zerbi a occupare la panchina rossonera se Sergio Conceicao non dovesse vincere la Coppa Italia e arrivare quarto. La pista Conte si sarebbe raffreddata assieme a quella Paratici per il ruolo di ds, mentre quella Italiano si starebbe riscaldando. Il nome dell'attuale allenatore del Bologna, scrive il quotidiano, sarebbe quello più rimbalzato nei colloqui dei dirigenti del Milan con i potenziali direttore sportivi. Vedremo quali mosse saranno fatte dai rossoneri, a partire dal nuovo DS. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, arriva D'Amico con allenatore a sorpresa? La rivelazione>>>