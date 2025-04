Milan, Ordine: “Dal derby due lezioni. Leao fuori? Pessima idea”

"Il quarto derby della stagione fin qui disastrosa del Milan suggerisce una serie di riflessioni dedicate al gruppo dirigente di oggi e a quello di domani". Così Franco Ordine, giornalista, ha detto la sua sul derby Milan-Inter di Coppa Italia nel suo pezzo per 'Il Giornale'. Ecco il suo pensiero: "La prima lezione riguarda proprio le scelte più discusse del tecnico portoghese: rinunciare a Leao pensando che entrando dalla panchina possa influire maggiormente è una pessima idea, la maturità di Rafa in questi mesi è stata impressionante. Al pari di Leao, il centrocampo del Milan non può rinunciare a uno come Fofana".