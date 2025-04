Allenatore Milan, Ordine: 'Con Paratici sicuro indirizzo...'

"L'amarezza di Conceicao è forse legata più alla consapevolezza che la sconfitta di Napoli ha ridotto le quotazioni di una possibile conferma per la prossima stagione". Così Franco Ordine, giornalista che spesso parla del Milan, ha detto la sua sul futuro del club nel suo pezzo per 'Il Giornale'. Ecco le sue parole: "Ibra e Moncada sono stati al suo fianco anche ieri ma la scena principale si è spostata a Londra dove è avvenuto un summit tra l'ad Furlani e il ds Paratici per definire i dettagli della futura collaborazione".