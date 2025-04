"E adesso non resta che la semifinale di coppa Italia dentro il catino di San Siro per togliere la scritta fallimento alla stagione rossonera". Così apre il pezzo di Franco Ordine su 'Il Giornale' riguardo la stagione del Milan . Ecco l'analisi del giornalista sulla stagione rossonera e su Conceicao: "O siamo alle prese con un gruppo incapace di apprendere, oppure - tesi del cronista - le responsabilità vanno divise con i due staff che si sono alternati a Milanello. E che lo stesso Sergio Conceicao sia diventato un problema lo testimoniano le scelte capricciose che hanno preparato il viaggio a Napoli. Il più grave di tutti resta quello di puntare su Joao Felix, inguardabile , impegnato in un ruolo non suo, da esterno sinistro".

Milan, Ordine: "Conceicao è un problema. Joao Felix inguardabile"

Leao, rigori e non solo: "Appena è entrato Leao, il Milan ha cambiato faccia, ha cambiato la fattura del calcio e da quel lato il Napoli non è stato più in grado di offendere. Infine c'è la questione dei rigori sbagliati in stagione (4 su 8) che sono ormai diventati una conferma del corto circuito nervoso che si produce nelle viscere del team. Il provvedimento di gennaio (esonerato Fonseca, chiamato ConceiCao) si è rivelato un rammendo peggiore del buco provocato dalla prima scelta".