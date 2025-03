Milan, Ordine: “Conceicao, scelte discutibili e follie. E un vizietto…”

"Il Milan invece saluta i residui sogni di gloria di una improbabile rimonta per avvicinarsi alla zona Champions". Così Franco Ordine , giornalista che spesso parla del mondo rossonero, ha scritto un pezzo per 'Il Giornale' dopo Napoli-Milan 2-1 . Analisi incentrata sugli errori di Conceicao e non solo: "Perde secco per effetto di una partenza sciagurata, la solita e a causa anche di qualche scelta discutibile di Conceiçao".

Milan, Ordine: "Stagione disastrata e di scelte folli. E Conceicao..."

Ordine continua con la sua analisi della stagione rossonera: "Il vizietto del Milan è duro da eliminare. E il vizietto è quello di riuscire nell'impresa di incassare un gol lampo, migliorando il record di partita in partita. Per decifrare il resto della prima frazione bisogna partire dalle scelte discutibili di Conceiçao che non offrono alcuna risorsa anche perché del gioco predicato dal tecnico portoghese non c'è traccia alcuna. I cambi inevitabili decisi a inizio ripresa (subito Leao, poi Chukwueze e Gimenez) certificano i precedenti errori della panchina e conferiscono dignità al gioco offensivo rossonero. Quarto rigore mancato dal Milan dopo i precedenti di Theo, Abraham e Pulisic: la conferma di una stagione disastrata e di scelte folli". LEGGI ANCHE: Milan, il campo parla: Leao mai in panchina! Confronto plateale con Joao Felix >>>