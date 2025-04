Milan, Theo Hernandez: rinnovo quasi impossibile. Per Maignan serve...

Dopo il rinnovo di Tijjani Reijnders, il Milan si prepara a rinnovare anche Pulisic: secondo 'La Gazzetta dello Sport', l'esterno ex Chelsea per il club meriterebbe di rimanere almeno fino al giugno del 2029. L’intesa sarebbe ormai del tutto definita, mancherebbe l’annuncio ufficiale e le celebrazioni di rito. Come per il centrocampista olandese pronto un adeguamento: da 4 a 5 milioni netti all’anno.