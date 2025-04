Derby Milan-Inter, Theo sprinta ma trova l’ostacolo Inzaghi: è polemica

Theo Hernandez, nel primo tempo, ha tentato di sovrapporsi per creare spazio con Leao in possesso palla. Per farlo, il francese è dovuto uscire dal campo perché Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, si trovava ben al di fuori dell'area tecnica e nella linea di penetrazione di Theo. Per Inzaghi nessun richiamo da parte dell'arbitro Fabbri in tutta la raga. Nessun giallo per il tecnico dell'Inter. Sui social si sono lamentati molti tifosi rossoneri polemizzando sul comportamento dell'allenatore dell'Inter. Non è la prima volta che Inzaghi esagera entrando in campo. Contro l'Udinese è stato espulso. LEGGI ANCHE:Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>