Pagelle Derby Milan Inter 1-1: Abraham implacabile. Grandi anche…

PAGELLE DERBY MILAN-INTER - Non è una serata come le altre e non si può sottovalutare. In questa pazza stagione, il Milan ha comunque abituato a giocare i Derby e le gare di questo tipo in un certo modo e anche oggi non delude. I rossoneri giocano con la testa giusta, controllano addirittura la partita e gestiscono il possesso, facendo ballare la squadra nerazzurra con triangolazioni e tocchi di prima. Le occasioni più grandi sono proprio per i rossoneri nel primo tempo, di cui una in particolare con Rafa Leao che fa una grande giocata e trova una grande risposta del portiere. I nerazzurri rispondono sul finale di tempo con Frattesi, bravo Maignan a rimediare a un Walker troppo lento. La ripresa inizia con ancora il Milan in avanti e infatti arriva il vantaggio meritato con Tammy Abraham, che segna un gran gol. Poi lì il Diavolo potrebbe anche approfittarne e c'è un momento di controllo, ma con tante occasioni sbagliate, soprattutto potenziali. A metà ripresa arriva il pareggio di Calhanoglu e da lì i rossoneri si spengono un po'. Sono più le occasioni nerazzurre nella ripresa, con Maignan che salva tutto.