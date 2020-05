Baresi: “Pallone d’Oro? Nessun rimpianto: due volte dietro van Basten”

MILAN NEWS – Franco Baresi, colonna del Milan per venti stagioni, dal 1977 al 1997, ben 719 gare e 33 gol in rossonero, con ben 18 trofei all’attivo con la maglia del Diavolo, nel giorno del suo 60esimo compleanno ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere dello Sport‘ in edicola.

Queste le dichiarazioni di Baresi su eventuali rimpianti per non aver mai vinto, nel corso della sua lunga e vincente carriera, il Pallone d’Oro. “Ci sono andato vicino, ma davanti a me arrivò Marco van Basten in due occasioni, quindi non ebbi rimpianti”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI BARESI >>>