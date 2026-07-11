Balotelli: "Zlatan fa il dirigente di Zlatan. Ramos? La Serie A è sfidante per un attaccante straniero"

Il Milan ha avuto tantissimi attaccanti nella sua storia. Tra questi anche Mario Balotelli che ha vissuto due diverse avventure con la maglia rossonera. 77 presenze totali con il Diavolo con 33 gol e 9 assist. Un impatto comunque importante.

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Il parere di Balotelli su Gonçalo Ramos e il retroscena sulla Juventus

L'ex prima punta dell'Italia è stata intervistata dae ha parlato anche di. Lo svedese è un consulente die die in questo momento non fa parte della nuova dirigenza del Milan. Ecco cosa ne pensa Balotelli della nuova veste di Ibra: "Zlatan fa il dirigente di Zlatan... io so che mette il 100% in ogni cosa che fa".I rossoneri hanno chiuso un colpo molto importante per l'attacco: Gonçalo Ramos è stato acquistato per un esborso da più di, cifra record per il club rossonero. Un costo importantissimo chiaro, ma il Milan ha bisogno di una prima punta che possa garantire gol costanti e presenza molto importante in area di rigore.

Balotelli, che di gol se ne intende molto, parla così dell'arrivo del portoghese: "La Serie A è sfidante per un attaccante straniero, ho visto giocatori forti fare male, poi ripartire e fare nuovamente bene all'estero. Sarà una bella sfida per lui".

E infine un retroscena sul suo passato: "Se sono stato vicino alla Juve in passato? Sì, dopo il Manchester City. Poi sono finito al Milan quindi nessun rimpianto, è stata una scelta. Certo quella Juve era forte".

L'investimento record di Cardinale per il nuovo Milan

L'acquisto record di Gonçalo Ramos per oltre 70 milioni di euro non è solo un investimento finanziario senza precedenti per RedBird, ma una vera e propria dichiarazione d'intenti che va contro le politiche del passato: Cardinale ha capito che serve investire pesantemente se si vuole vincere ancora e vedere di nuovo il Milan al vertice.