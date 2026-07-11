Balotelli: "Zlatan fa il dirigente di Zlatan. Ramos? La Serie A è sfidante per un attaccante straniero"

Mario Balotelli parla a SportMediaset: il retroscena sulla Juventus, il giudizio sul colpo record Gonçalo Ramos e il nuovo ruolo di Ibrahimovic al Milan
Milan, oltre 70 milioni per una riserva come Gonçalo Ramos: scelta giusta o azzardata?
Il Milan ha avuto tantissimi attaccanti nella sua storia. Tra questi anche Mario Balotelli che ha vissuto due diverse avventure con la maglia rossonera. 77 presenze totali con il Diavolo con 33 gol e 9 assist. Un impatto comunque importante.
Il parere di Balotelli su Gonçalo Ramos e il retroscena sulla JuventusI rossoneri hanno chiuso un colpo molto importante per l'attacco: Gonçalo Ramos è stato acquistato per un esborso da più di 70 milioni di euro, cifra record per il club rossonero. Un costo importantissimo chiaro, ma il Milan ha bisogno di una prima punta che possa garantire gol costanti e presenza molto importante in area di rigore.
Balotelli, che di gol se ne intende molto, parla così dell'arrivo del portoghese: "La Serie A è sfidante per un attaccante straniero, ho visto giocatori forti fare male, poi ripartire e fare nuovamente bene all'estero. Sarà una bella sfida per lui".
E infine un retroscena sul suo passato: "Se sono stato vicino alla Juve in passato? Sì, dopo il Manchester City. Poi sono finito al Milan quindi nessun rimpianto, è stata una scelta. Certo quella Juve era forte".
L'investimento record di Cardinale per il nuovo MilanL'acquisto record di Gonçalo Ramos per oltre 70 milioni di euro non è solo un investimento finanziario senza precedenti per RedBird, ma una vera e propria dichiarazione d'intenti che va contro le politiche del passato: Cardinale ha capito che serve investire pesantemente se si vuole vincere ancora e vedere di nuovo il Milan al vertice.
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