Baiocchini: “Milan senza mentalità, ora serve una reazione in campionato”

Manuele Baiocchini, inviato di Sky Sport, ha commentato la sconfitta del Milan contro il Feyenoord durante la trasmissione da Milanello. Secondo il giornalista, i rossoneri sono apparsi privi della giusta mentalità e atteggiamento, offrendo una prestazione deludente in Champions League. Nonostante la difficoltà del ritorno a San Siro contro una squadra ben organizzata come il Feyenoord, Baiocchini ha sottolineato che ora è fondamentale concentrarsi sul campionato, con la sfida contro l’Hellas Verona di sabato sera che rappresenta una partita decisiva per rilanciare la stagione.