Atalanta, De Ketelaere snobba il Milan? Le sue parole non lasciano dubbi

Charles De Ketelaere , attaccante dell' Atalanta con un passato al Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport' al termine del match contro l' Hellas Verona , terminato 6-1 e in cui ha segnato un bellissimo gol. Nel parlare della sua crescita da quando è arrivato in Italia, però, ha snobbato il club rossonero, non citandolo mai. Ecco, dunque, le sue parole.

Sul salto di qualità con Gasperini: «Sono più forte nel gioco in generale. L’anno scorso ho fatti tanti gol e un po’ di assist, però all’inizio della stagione non ero così importante nel gioco in generale. Penso che adesso sono diventato più importante per la squadra in tutti gli aspetti».