CALCIOMERCATO MILAN

Nel corso della sessione di calciomercato di gennaio il Milan potrebbe mettere a segno un colpo davvero importante con l'arrivo di Federico Chiesa. Come noto, infatti, i rossoneri avevano già seguito l'esterno in estate, quando era in rotta di collisione con la Juventus. Il calciatore italiano, però, aveva preferito prendere la strada che lo avrebbe portato all'estero, accettando di fatto la corte del Liverpool. In Premier League, finora, non ha però trovato lo spazio sperato e anche in Champions League ha avuto davvero poco minutaggio. E quindi, a fronte di queste premesse, non è da escludere un addio già in questa finestra invernale.