Assoallenatori, Ulivieri: “Coronavirus, ci atteniamo alle decisioni dell’autorità”

NEWS SERIE A – Renzo Ulivieri, Presidente dell’Assoallenatori, ha parlato così prima del Consiglio della FIGC che si sta occupando del rischio contagio da coronavirus in Italia e della possibilità che si giochino a porte chiuse alcune gare: “Prima viene quello che decidono i governi, i governatori delle regioni e i sindaci, a noi non resta altro che adeguarci”, le parole di Ulivieri, riportate dall’agenzia di stampa ‘ANSA‘.

"Quello che posso pensare o decidere io non conta nulla. Io mi intendo di tattiche, per quanto riguarda la salute bisogna affidarsi ai medici, agli esperti e alle autorità", ha concluso Ulivieri.

