Juventus, Agnelli: “Porte chiuse? La salute prima di tutto”

NEWS JUVENTUS – Andrea Agnelli, Presidente bianconero, ha parlato ai microfoni di ‘Radio24‘ della possibilità che Juventus-Inter si giochi, domenica sera, a porte chiuse visto che la città di Torino è giudicata a rischio contagio da coronavirus. Queste le dichiarazioni di Agnelli:

“Pensare a Juve-Inter in uno stadio diverso è complicato, ancora di più per la storia che rappresenta questa partita. In questo momento la priorità è la tutela della salute pubblica. Partendo da questo presupposto c’e’ un dialogo in corso con le autorità, ma qualunque decisione sarà presa, è importante che sia a tutela della salute pubblica. Se ci fosse imposto di giocare a porte chiuse, sarebbe la scelta giusta”.

“L’ordinanza vale fino a sabato, quindi al momento si giocherebbe. Organizzare una partita del genere in uno stadio diverso da quello ipotizzato è molto complicato. Ovvio che a porte chiuse lo spettacolo ne risentirebbe, però da addetti i lavori dobbiamo pensare prima alle altre priorità”, ha concluso Agnelli. Questo, intanto, il parere dell’ex Presidente di FIGC e CONI, Franco Carraro, sul tema: continua a leggere >>>

