Arrigoni su Italiano e il mancato arrivo al Milan: “Doveva fare quello che sentiva”

"Doveva fare quello che sentiva dentro, evidentemente sentiva di dover restare a Bologna. Di solito quando il Milan chiama, vai, e poi al Milan potevi solo fare meglio dopo questa annata, ma immagino che Italiano abbia goduto talmente tanto a Bologna in questi mesi che non se l’è sentita di cambiare. Avrà tempo, gli faccio un applauso per la scelta".