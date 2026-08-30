Alphadjo Cisse dagli occhi del suo ex allenatore al Catanzaro Alberto Aquilani: le parole del tecnico sul trequartista del Milan
Milan, Cissè: "Era tutto fatto con il PSV, poi .... Il mio nome? Ecco come si pronuncia"
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Torino, Alberto Aquilani ha risposto ad una domanda su Alphadjo Cisse, trequartista del Milan che nella scorsa stagione si è allenato agli ordini dell'attuale tecnico neroverde a Catanzaro. Nel corso del mercato, il club emiliano aveva chiesto in prestito il classe 2006, ma Ruben Amorim ha deciso di tenerlo in rosa e puntare sulle sue qualità.
Milan, le parole di Aquilani su CisseAquilani ha iniziato descrivendo le caratteristiche "fuori dal comune" di Cisse:
“Dal primo giorno che l'ho visto l'anno scorso ho capito subito che aveva qualcosa di diverso. Ha qualità non comuni: tecniche, fisiche e mentali, e si vedeva subito, nonostante arrivasse dalla Primavera del Verona. Dai primi allenamenti si capiva: persino il rumore che faceva la palla con lui era un'altra cosa, ce ne siamo accorti subito”.
La stagione di Cisse al CatanzaroNella stagione 2025/2026, Cisse ha giocato in Serie B con la maglia del Catanzaro. Il trequartista è stato uno dei migliori della formazione calabrese insieme a Mattia Liberali, realizzando 6 reti e 1 assist in 22 presenze. Queste le parole di Aquilani sulla sua annata:
“Lo abbiamo buttato dentro e ha fatto una prima parte di stagione pazzesca. Per me non è una sorpresa, in lui vedo davvero potenzialità enormi”.
L’augurio per il futuroIl tecnico del Sassuolo ha chiuso con un in bocca al lupo per il futuro:
“Gli auguro davvero il meglio, anche perché è un bravissimo ragazzo. Spero che tutto quello che gli abbiamo trasmesso in questi sei mesi a Catanzaro possa essergli utile per il futuro”.
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