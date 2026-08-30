Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Torino, Alberto Aquilani ha risposto ad una domanda su Alphadjo Cisse, trequartista del Milan che nella scorsa stagione si è allenato agli ordini dell'attuale tecnico neroverde a Catanzaro. Nel corso del mercato, il club emiliano aveva chiesto in prestito il classe 2006, ma Ruben Amorim ha deciso di tenerlo in rosa e puntare sulle sue qualità.

Milan, le parole di Aquilani su Cisse

“Dal primo giorno che l'ho visto l'anno scorso ho capito subito che aveva qualcosa di diverso. Ha qualità non comuni: tecniche, fisiche e mentali, e si vedeva subito, nonostante arrivasse dalla Primavera del Verona. Dai primi allenamenti si capiva: persino il rumore che faceva la palla con lui era un'altra cosa, ce ne siamo accorti subito”.

La stagione di Cisse al Catanzaro

“Lo abbiamo buttato dentro e ha fatto una prima parte di stagione pazzesca. Per me non è una sorpresa, in lui vedo davvero potenzialità enormi”.

L’augurio per il futuro

“Gli auguro davvero il meglio, anche perché è un bravissimo ragazzo. Spero che tutto quello che gli abbiamo trasmesso in questi sei mesi a Catanzaro possa essergli utile per il futuro”.