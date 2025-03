Antonio Donnarumma: “Essere definito “il fratello di Gigio” non mi ha mai infastidito”

Antonio Donnarumma, ex portiere del Milan e attuale portiere granata, si è raccontato in una lunga intervista al canale del Torino su YouTube

«Ho iniziato a giocare a calcio a 8 anni, subito in porta, grazie a un mio zio che faceva il preparatore dei portieri e che mi faceva allenare. E sono stato anche la fonte d’ispirazione per mio fratello Gigio: quando avevo 13-14 anni lui veniva al campo a vedermi e così anche lui ha iniziato, sebbene avesse solo 4-5 anni si vedeva già che era un fenomeno. Sono orgoglioso di lui, essere definito “il fratello di Gigio” non mi ha mai infastidito».