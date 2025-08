Andreazzoli: “Ricci al Milan? Se non fosse pronto non lo avrebbero”

Andreazzoli ha detto la sua anche su Jacopo Fazzini, nuovo giocatore della Fiorentina: "Ragazzo molto interessante. Lui e Ricci sono persone molto perbene e questo è necessario per fare ancora meglio. Fazzini può giocare in tanti ruoli e Pioli gli troverà la collocazione giusta per farlo esprimere al meglio. Per quanto mi riguarda oltre alla mezzala e al trequartista può giocare anche in altre posizioni. Per me ha le caratteristiche per fare pure il regista ed è una curiosità che avevo e che mi sarebbe piaciuto sperimentare all'Empoli".