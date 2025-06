Amoroso: “Mi sembra strano che Vlahovic vada al Milan visto che Allegri…”

Nicola Amoruso, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà per parlare di Vlahovic, accostato al Milan

Nicola Amoruso , ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, per analizzare la situazione di Milan, Juventus e Napoli. Ecco, di seguito, le sue parole:

Juve, che scelta farebbe per l'attacco del futuro?

"Io andrei dritto su Osimhen, è una certezza e conosce il nostro campionato. E' un attaccante che può fare la differenza. Con Giuntoli c'era una trattativa aperta, ora c'è da capire se è ancora così. Vlahovic sinceramente non penso che resterà. Si troverà una soluzione, mi sembra strano il Milan visto che Allegri spesso lo ha messo in discussione. E Kolo Muani va riconfermato, ha fatto intravedere grandi qualità. Sa giocare per la squadra, può fare la seconda punta, sarebbe una coppia ben assortita con Osimhen".