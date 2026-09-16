Amorim: "L'obiettivo è vincere". Ordine non ci sta: "Espressioni di ottimismo di bandiera"

Ruben Amorim è stato molto chiaro in conferenza stampa prima di Milan-Benfica di Europa League: l'allenatore rossonero ha dichiarato di come una squadra importante e storica come il Diavolo debba cercare sempre di vincere una competizione del genere e che quindi non c'è un obiettivo minimo da raggiungere.

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Le critiche di Franco Ordine: la contraddizione del Milan

A parlare di queste dichiarazioni ci ha pensato anche il giornalista, criticando aspramente l'atteggiamento del tecnico portoghese: "Sono più espressioni di ottimismo di bandiera che dichiarazioni impegnative. Dice che come Milan non si può parlare di obiettivo minimo, perché poi arriverebbero le polemiche".Secondo il giornalista, l'ambiente rossonero sta vivendo un netto scollamento tra il blasone storico e il reale valore della rosa a disposizione:

Lo status attuale:

"Dobbiamo parlarci chiaro: il Milan è vittima di questa grande contraddizione. Da una parte il suo status, l'albo dei trionfi, dall'altra la sua cifra tecnica. E la si paga nelle dichiarazioni".

Il confronto in Serie A:

"Oggi il Milan nessuno può dire che possa competere per vincere lo Scudetto contro Inter, Roma e Como".

La previsione sulla stagione:

"Personalmente fa fatica anche ad arrivare tra le prime quattro. Oggi si fanno dichiarazioni d'intenti, ma lasciano il tempo che trovano".

L'ambizione rossonera e il precedente sul quarto posto

Il discorso di Ordine ha un suo senso, ma Ruben Amorim ha risposto in modo sincero: perché una squadra con la storia e anche con la qualità della rosa come il Milan non può partire per vincere l'Europa League? Perché non può avere quel tipo di ambizione? La competizione europea è assolutamente alla portata della squadra milanese e poi c'è da chiarire un concetto: Amorim ha detto che si punterà a vincere, ma non che ha la certezza di vincere.

Sono due cose molto diverse: quale dovrebbe essere l'obiettivo massimo del Milan allora? Il quarto posto? Arrivare ai quarti? L'ambizione fa parte della creazione di un gruppo importante e coeso.

Ricordiamo poi la scorsa stagione e le dichiarazioni di Allegri che ha parlato sempre dell'obiettivo di raggiungere il quarto posto: in quel caso la Juventus ha clamorosamente rischiato di mancare il traguardo. Dimostrazione evidente che non sono le sole parole a determinare i risultati che arrivano dal campo.