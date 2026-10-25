Intervenuto negli studi di DAZN nel pre di Udinese-Milan, Massimo Ambrosini ha voluto spendere alcune parole su Maignan
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Maignan torna a difendere i pali del Milan dopo l'espulsione ricevuta contro il Bournemouth. Il portiere rossonero era stato allontanato dal campo a causa di una manata sul volto di Adams, gesto evitabile che ha lasciato la squadra in inferiorità numerica.
Milan, le parole di AmbrosiniA commentare l'accaduto è stato Massimo Ambrosini, intervento negli studi di DAZN nel prepartita di Udinese-Milan. L'ex calciatore rossonero ha condannato l'episodio, sottolinenando come l'eroe possa essere collegato anche all'atteggiamento avuto poi dalla squadra rossonera:
“È stato un errore grave senza ombra di dubbio, incomprensibile. Secondo me dettato dallo specchio di una squadra scesa in campo con un atteggiamento non giusto. E quando non sei concentrato rischi di fare una stupidaggine come l’ha fatta lui. È un gesto che se sei concentrato, attento, preciso e sul pezzo non fai. È un errore grave, da non commettere
Parole che evidenziano non soltanto la responsabilità di Maignan, ma anche la necessità per il Milan di ritrovare la giusta mentalità, soprattutto in un periodo complesso come quello di ottobre dove ci sono partite ogni tre giorni.
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