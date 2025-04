Ambrosini: “Del Milan mi sta sorprendendo l’attesa della scelta del DS”

Ambrosini: "Il progetto tecnico del Milan non ha funzionato"

"Il progetto tecnico non è andato a buon fine. È stato aggiunto qualcosa di importante, ma non ha funzionato. Mi sta sorprendendo l'attesa della scelta del direttore sportivo, segno che il processo decisionale non è ancora così snello. Sottoscrivo ciò che ha detto Berhami: il Milan non può permettersi l'anno prossimo di essere una via di mezzo sotto tutti i punti di vista. Il Milan deve prendere una linea e andare tutti insieme su questa linea".