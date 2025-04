Altobelli: “La Coppa Italia è la mia. Il Milan? Mi preoccupa, guai a sottovalutarli”

La partita che ricorda più delle altre:"Ho vinte due Coppe, nel 1978 e nel 1982. E in tutte e due le occasioni ho segnato in finale, al Napoli e al Torino. Ma la gara che mi torna di più in mente è un'altra. Stagione 1981-82, quarti di finale contro la Roma. All'andata all'Olimpico giocammo in maniera orribile, perdemmo 4-1 senza mai vedere il pallone. Il ritorno si giocò il 23 dicembre. Aria di festa, l'aria di Natale. Tre giorni prima avevamo pareg giato a San Siro contro la Juve. Bersellini, Fallenatore di allora, venne da noi giocatori e ci disse che saremmo dovuti restare in ritiro ad Appiano due giorni prima del ritorno con la Roma. Ci guardammo. lo e altri più rappresentativi, tra cui Beccalossi, andammo dall'allenatore per fargli cambiare idea, pensando onestamente a un ritiro inutile perché nessuno credeva davvero alla rimonta. Bersellini ci fermò, non ci fece neppure parlare: "Non provate a chiedermi nulla, si va in ritiro e basta ". Ad Appiano, tra un allenamento e l'altro, leggemmo sui giornali che la Roma aveva già programmato dove passare il Natale, in montagna... Ci caricammo. Andammo allo stadio. Poca gente, solo le nostri mogli e i figli. Giocammo in maniera incredibile. Primo gol di Beccalossi, poi doppietta mia: 3-0 e semifinale. Fu una vittoria tutta del nostro allenatore"