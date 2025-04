Venezia-Milan 0-2, i rossoneri tornano a vincere in Serie A dopo il KO interno contro l'Atalanta e la brillante vittoria nel derby di ritorno contro l'Inter in Coppa Italia. Contro i veneti non arriva una grande prestazione, ma tre punti importanti per terminare al meglio in campionato e preparare la finale della Coppa nazionale. Marco Parolo, ex giocatore della Serie A, ha parlato della partita e in particolare del futuro di Sergio Conceicao. Ecco il suo commento a 'DAZN'.