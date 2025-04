Allenatore Milan, De Paola: “Ancelotti non lo rivedo in Italia”

Allenatore Milan, De Paola: "Ancelotti? Mi sembra un'epoca finita"

"Non lo rivedo in Italia Ancelotti. Credo che sia in parabola discendente, dispiace dirlo. Ho la sensazione che quella capacità di tenere il polso rigido su alcune situazioni è un po' smarrito. Mi sembra che sia finita l'epoca Ancelotti". Questo il parere del giornalista sull'ex allenatore rossonero. Al momento, ricordiamo, non ci sono news intorno a un possibile ritorno di Ancelotti al Milan. Staremo a vedere quali saranno i piani del Diavolo dopo la scelta del direttore sportivo.