De Paola: “Conte? Non resta al Napoli senza garanzie. De Laurentiis…”

Intervenuto a Tmw Radio, Paolo De Paola ha parlato di Antonio Conte , tecnico accostato alla panchina del Milan , e delle sue possibilità di permanenza al Napoli : "Conte non resta se non ha garanzie sul miglioramento della rosa. Se rimane significa che De Laurentiis gli ha dato garanzie sul mercato. Certe perplessità sul futuro nascevano anche dalle parole dei protagonisti tra Conte e Manna. Evidentemente però si sono chiariti, ci sono state delle garanzie di mercato che non si sono verificate a gennaio con la mancata sostituzione di Kvara che certamente non è piaciuta a Conte. Il mercato del prossimo anno a questo punto sarà di reale miglioramento della rosa".

De Paola: "Il futuro di Conte? Certe cose non gli sono piaciute. Non resta se..."

Infine, il giornalista ha concluso con un pensiero sulla corsa al quarto posto in campionato: "A questo punto direi la Juve, ma anche in chiave terzo posto. È in una posizione comoda e si può ragionare anche sul futuro di Tudor. Sappiamo che il nome principale è Conte per la prossima stagione, ma in queste partite si può valutare il profilo di Tudor che già in passato era in pole per la panchina della Juve. Ha un bel carattere, legge bene le partite e tiene tutti sulla corda. La Juve gioca alta, ha dominio del gioco e stiamo vedendo cose che non vedevamo in passato. Se Tudor dimostra questo carattere, portare la Juve al terzo posto e ci fossero difficoltà con altri allenatori allora potrà restare. Non voglio parlare di poca riconoscenza, ma se Tudor dovesse arrivare al terzo posto e valorizzare il mercato anche Giuntoli dovrà fare delle valutazioni".