"L’allenatore ha dato la sua disponibilità. Adesso bisognerà aspettare che De Laurentiis incontri Conte per parlare di futuro. Anche se Antonio – parole di ieri comprese – ha fatto capire di essere stanco. L’opzione Juve lo attirerebbe non poco, stavolta i portoni sarebbero aperti – apertissimi – rispetto alla scorsa primavera quando i bianconeri avevano già scelto (da mesi) Thiago Motta. La Juve avrà una riunione operativa entro le prime due settimane di giugno: c’è stima verso Tudor, ma se dovessero esserci margini per Conte stavolta il club andrebbe fino in fondo. Pronto ad aprire due tavoli di lavoro con il Napoli, quello per l’allenatore e quello per Osimhen: quest’ultimo, come già anticipato, ha messo la Juventus in cima alla lista dei suoi desideri".