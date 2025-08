Allegri fa il punto: “25 Giorni di buon lavoro per il mio Milan”

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola al termine della tournée

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola al termine della tournée in Asia e in Australia che ha visto i rossoneri affrontare in amichevole l'Arsenal a Singapore (sconfitta 0-1), poi il Liverpool a Hong Kong (vittoria 4-2) e, infine, il Perth Glory a Perth (successo 9-0). Ecco, dunque, le dichiarazioni del tecnico livornese.