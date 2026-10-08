Un giocatore che con la maglia del Milan ha fatto la storia come Demetrio Albertini, è tornato a parlare del Diavolo nella sua intervista ai microfoni di 'Chiamarsi Bomber'. L'ex centrocampista, in rossonero dal 1985 al 2002 tra giovanili e prima squadra, ha offerto un'interessante disamina sullo status di Luka Modric e la necessità di lanciare i giovani nel progetto.

Milan, le parole di Albertini

“Modric ha 41 anni e, quando passano gli anni, diventa sempre più difficile. Però è un fuoriclasse vero, uno di quei giocatori che hanno segnato la storia. Avrei voluto vederlo al Milan prima, ma arriva alla fine della sua carriera. Credo comunque che possa portare tanto al Milan in campo”.

non ha dubbi sulle qualità di, ma ha comunque evidenziato comedel fuoriclasse croato possa limitarne il suo rendimento:

Modric è appena rientrato a Milanello dalla spedizione della Croazia in Nations League, dove è restato in campo per 208 minuti in 4 partite, realizzando anche un gol contro la Repubblica Ceca. Dopo il giorno libero extra concesso da Ruben Amorim, l'ex Real Madrid tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo nella giornata di domani, venerdì 9 agosto, e sarà regolarmente a disposizione per la trasferta sul campo del Sassuolo.

Spazio anche ai giovani

“Mi aspetto però che al Milan possano giocare i Camarda e gli altri giovani. Anche se non necessariamente nello stesso ruolo di Modric, credo sia importante dare loro spazio”.

Secondo, in questo momento ilha bisogno di inserire iall'interno delle rotazioni della prima squadra:

Nonostante i recenti rinnovi fino al 2031, Francesco Camarda e Christian Comotto sono rimasti ai margini del progetto rossonero. Il centravanti ha collezionato appena 8 minuti in campo, mentre il centrocampista non ha ancora fatto il suo esordio in prima squadra. Zero minuti anche per Sankhoun Diawara, centrale francese classe 2006 prelevato in estate dal Troyes per 3 milioni di euro.