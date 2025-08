Agresti: “Jashari? È un giocatore importante, il Milan deve avere pazienza”

"Uomo che volevano sin dall’inizio, é una grande risorsa, giocatore di notevolissime prospettive. Il suo costo può sembrare elevato, ma vedendo i costi della Premier ci può stare. Poi nel nostro calcio sarà un esborso molto elevato. Avendo un centrocampo con Ricci, Fofana, Modric, Jashari, Loftus si può avere un reparto molto completo. Bene per il presente, risorse per il futuro con Ricci e Jashari. È un giocatore importante: in Premier offrivano 40 per lui, se il Milan lo prende a 34 è un esborso accettabile. Però dobbiamo avere pazienza noi e la deve avere il Milan affinché non si ripeta un caso De Ketelaere, che non è stato aspettato”.