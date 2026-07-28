L'ex calciatore della Lazio Andrea Agostinelli esalta l'attaccante del Milan Santiago Gimenez e consiglia al club biancoceleste di puntare sul messicano
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Tra le squadre maggiormente interessate a Santiago Gimenez c'è la Lazio di Gennaro Gattuso. L'ex CT della Nazionale apprezza le caratteristiche del messicano e lo ha segnalato alla società come un ottimo profilo attorno a cui costruire la squadra. Il Milan lo valuta tra i 20 e i 30 milioni di euro, anche se l'infortunio rimediato al Mondiale rischia di abbassare la cifra. A spingere per l'acquisto di Gimenez c'è anche Andrea Agostinelli, ex centrocampista italiano che ha vestito la maglia biancoceleste tra il 1973 e il 1975.
Lazio, le parole di Agostinelli su GimenezIntervenuto sulle frequenze di 'Radiosei', Agostinelli ha esaltato le qualità di Gimenez, suggerendo alla Lazio di puntare su di lui in vista della prossima stagione.
"Quando Gimenez è sbarcato al Milan pensavo fosse l'attaccante perfetto. Lo avevo seguito e mi piaceva davvero tanto, anche se poi non è riuscito ad ambientarsi né a incidere. Adesso si parla di lui in ottica Lazio e per me sarebbe un vero e proprio lusso. Un'annata no può capitare a chiunque, ma le qualità di un calciatore non svaniscono da un giorno all'altro. Gimenez ha un'intelligenza tattica fuori dal comune, sa come smarcarsi in area di rigore, perde la marcatura dell'avversario pur non avendo una gran corsa e davanti alla porta non sbaglia. Metterlo in discussione per una stagione storta è impossibile: per la Lazio sarebbe un gran bel colpo".
L'infortunio che blocca la cessioneNonostante la stagione poco fortunata, Gimenez ha ancora qualche estimatore, tra cui Lazio e Porto. Nel match del Mondiale tra Messico e Inghilterra, tuttavia, 'El Bebote' si è procurato una lesione di secondo grado alla caviglia destra, che lo terrà ai box per diverse settimane. Un problema che rischia di complicare la sua cessione, spingendo le pretendenti a richiedere uno sconto al Milan o virare su altri obiettivi.
La stagione di Santiago Gimenez al MilanLa stagione di Gimenez con la maglia del Milan è stata ampiamente negativa, tanto da convincere il club a scaricarlo dopo appena 18 mesi dal suo arrivo. L'attaccante messicano ha chiuso l'anno con zero gol in campionato: l'unico squillo è arrivato in Coppa Italia, in occasione della vittoria per 3-0 contro il Lecce ai sedicesimi di finale. Neanche il Mondiale ha risollevato il giocatore, che è rimasto a secco dopo aver dichiarato di voler diventare il capocannoniere della competizione.
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