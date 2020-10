Ag. Kjær: “Fiducia da Pioli, ottimo rapporto con Ibra. Vi svelo i suoi idoli”

L’agente di Simon Kjær a 360° sul momento che vive il danese nel Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mikkel Beck, agente di Simon Kjær, difensore danese del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘SempreMilan.com‘. Il procuratore ha toccato vari temi: riportiamo qui di seguito l’intervista integrale.

Kjær e il Milan

“Abbiamo una storia con il Milan. Simon è stato vicino a unirsi a loro molte volte nella sua carriera, non è mai venuto fuori ma il Milan è tornato per lui a gennaio e questo era il momento giusto per unirsi a loro, e fortunatamente, perché da quando è arrivato non si è guardato indietro e sembrava uno che ha giocato per la squadra negli ultimi 10 anni”.

Sul sogno di Kjær di giocare per i rossoneri

“Ha iniziato al Palermo e quando è partito per andare a Wolfsburg mi ha detto allora che aveva amato così tanto il suo tempo in Italia e che voleva tornare un giorno di nuovo e voleva tornare a giocare per uno delle grandi squadre. Ho sempre saputo che fin da bambino il Milan era stata la sua squadra del cuore, i suoi grandi idoli erano Alessandro Nesta e Paolo Maldini, soprattutto Maldini. È sempre stato un sogno, entrambi abbiamo detto che avremmo lavorato sodo per questo, quindi abbiamo sperato che un giorno il sogno si sarebbe potuto avverare”.

Su Kjær felice nella fila del Milan

“Oh sì, oh sì. Parliamo molto, a volte tutti i giorni, a volte una volta alla settimana, ma parliamo sempre dopo le sue partite ed è stato così da quando abbiamo iniziato a lavorare insieme. Abbiamo sempre parlato dopo ogni partita che ha giocato, e abbiamo parlato della partita stessa e di come ha giocato. Simon come tutti i miei clienti è qualcuno con cui sono sempre in contatto e abbiamo un rapporto molto molto speciale, molto stretto. Non è solo professionale, negli anni è diventata quasi una famiglia. Quando lavori così a lungo con lo stesso giocatore e la sua famiglia, in pratica diventi la sua famiglia ed è così che dovrebbe essere”.

Sulle sensazioni di Kjær dopo il derby vinto

“Era molto entusiasta. È stata una settimana speciale per lui, non credo che dimenticherà mai quella settimana. Giocare la tua 100esima partita con la Danimarca a Wembley e poi tre giorni dopo battere l’Inter in uno dei più grandi derby del calcio mondiale: è una settimana da ricordare per il resto della tua vita”.

Sulla possibilità di estendere il contratto di Kjær con il Milan oltre il 2022

“Abbiamo appena firmato, quindi non parli di estensioni solo dopo aver firmato un nuovo contratto. È ancora agli inizi, se continua a giocare come gioca e tra due anni gli piace ancora il Milan e al Milan piace ancora lui allora perché no, possiamo sempre pensarci in quel momento. In questo momento non sta davvero pensando a nient’altro che prendere una partita alla volta e godersi il suo calcio”.

Sugli obiettivi stagionali di Kjær, personali e con il Milan

“Penso che Simon insieme a tutta la squadra voglia solo arrivare più in alto possibile. Quando sei il Milan e hai una buona squadra come quella adesso, penso che l’obiettivo dovrebbe essere quello di lottare per il titolo e almeno qualificarsi per la Champions League per la prossima stagione. In questa stagione giocano anche in Europa League, quindi penso che stiano anche pensando di vincerla. Almeno vedranno se potranno provare a vincere un titolo e perché no lo Scudetto, credo che con questa squadra e quei giocatori tutto sia possibile. E anche con questo allenatore, tra l’altro, ha fatto magnificamente bene con la squadra”.

Sulla fiducia di Stefano Pioli, tecnico del Milan, nelle qualità di Kjær

“Significa molto. Alla fine della giornata l’allenatore è il capo, quindi è sempre molto importante che all’allenatore piaccia quello che fai e che si fidi di te e che sia al 100% dietro di te. Questo ti dà fiducia e poi ti porta le migliori prestazioni, quindi è molto importante il rapporto che hanno Simon e Pioli, ed è stato così fin dal primo giorno, quindi Simon ha sempre sentito il 110% di fiducia dal suo allenatore dal suo primo giorno”.

Sul rapporto di Kjær con Zlatan Ibrahimović

"Hanno un ottimo rapporto ora e sono due giocatori molto importanti per la squadra, quindi entrambi combattono insieme ora e combattono per lo stesso caso, quindi sì, hanno un ottimo rapporto".