Adani: “Milan e Juve dovrebbero essere imbarazzate dopo aver visto Feyenoord e PSV”

Lele Adani non le manda a dire. Ai microfoni di Viva El Futbol, l’ex difensore ha espresso una dura critica nei confronti del Milan

Daniele Adani non le manda a dire. Intervenuto ai microfoni di Viva El Futbol , l’ex difensore e opinionista ha espresso una dura critica nei confronti del Milan , eliminato dalla Champions League dal Feyenoord . Le sue parole riflettono il malcontento di molti tifosi e addetti ai lavori dopo l’uscita prematura dei rossoneri dalla competizione europea. Ecco, di seguito, le sue parole:

PAROLE – «La vittoria dell’Inter con il Feyenoord è strameritata, la qualificazione ai quarti non è in dubbio, dal mio punto di vista. Col rigore segnato non sarebbe stato neanche da giocare il ritorno. La domanda che mi e vi faccio è questa: devono essere un po’ imbarazzate Milan e Juve, dopo aver visto Feyenoord e PSV con l’Arsenal?».