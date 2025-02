Adani analizza il Milan: “Tanta qualità in attacco, ma è una questione di equilibrio”

Le parole di Adani

"Secondo me è stimolante pensare un Milan a quattro bocche di fuoco più Reijnders. E' lavoro, equilibrio... se Joao Felix parte da sinistra, perchè tu giochi 4-3-3, hai bisogno di un mediano in più, poi il lavoro suo, ad accentrarsi, si deve poi allargare uno che ti da equilibrio, è un lavoro che va fatto , cioè il centrocampista che ti da equilibrio in fase di non possesso, perchè Joao Felix non lo fai rincorrere il terzino se non vuoi partire con Leao e Joao Felix insieme, ma sempre c'è una fase di possesso e una fase di non possesso. Allora il lavoro del rientro, come lo lavoravi su Leao risparmiandoglielo, sarà la stessa cosa su Joao Felix. Se stringe, poi c'è un centrocampista che s'allarga oppure Theo Hernandez che si alza e quindi poi ruoti con la difesa che faceva anche Fonseca.