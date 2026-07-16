In occasione dell'evento andato insieme cena a Casa Milan per il rinnovo della partnership tra il club e MSC Crociere, una delle leggende della storia del club rossonero ha voluto prendere parola per analizzare il momento del Diavolo. Christian Abbiati, storico ex portiere rossonero, ha voluto parlare sia di Cardinale che di Maignan.

Milan, Abbiati: "Cardinale? Quando ho visto l'elicottero..."

«Cardinale? Quando l’ho visto arrivare in elicottero a Milanello lunedì ho subito pensato a Berlusconi. Deve stare vicino alla squadra come sta dimostrando, a fronte dei tanti altri impegni che ha. È un imprenditore di successo che deve valorizzare al massimo un asset importante come il Milan."

Il primo suggestivo pensiero dell'ex portiere rossonero è sull'arrivo a. Un ingresso in grande stile che, inevitabilmente , ha fatto riaffiorare nella mente dei tifosi rossoneri il vecchio arrivo di. Il numero uno di RedBird, infatti, è arrivato in elicottero:

Abbiati, poi, ha voluto tracciare un parallelismo tra la gestione del calcio di prima, rispetto a quella dei giorni nostri:

"Ai miei tempi c’erano Galliani e Braida dietro a Berlusconi. Ma il calcio cambia, è molto più veloce e tecnologico. Non conosco personalmente il nuovo team, ma oggi i dati ci sono e bisogna conoscerli».

Da grande specialista nel ruolo, Abbiati non si è sottratto ad un'analisi approfondita sui portieri del nostro campionato. Se su Maignan il giudizio è una come una sentenza, l'ex rossonero ha voluto spezzare una lancia a favore anche di Di Gregorio, finito al centro di qualche polemica:

«Maignan è tra i primi cinque portieri del mondo, Di Gregorio ha grandi qualità, ha subìto delle critiche ingiuste e spero possa riscattarsi.

In chiusura, Abbiati ha voluto rivolgere un pensiero anche a Massimiliano Allegri, allenatore con cui ha condiviso la gioia dello scudetto vinto nel 2011. Per l'allenatore livornese, attualmente sulla panchina del Napoli, la scelta del club campo potrebbe esser stata giusta:

"Allegri? Napoli è una piazza che ti fa innamorare. Secondo me per lui può essere un contesto giusto»