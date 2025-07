Abate: 'Il mio ricordo più bello al Milan. Camarda? Se mantiene ...'

Il ricordo del Diavolo: "Al Milan devo tutto. In rossonero ho iniziato da giocatore e allenatore. Lo scudetto vinto con Allegri è il ricordo più bello. C’erano tanti campioni: da Ronaldinho a Pato passando per Nesta, Pirlo, Ibra. Pippo Inzaghi? Da vent’anni trascorriamo le vacanze insieme. È un amico, sono sicuro farà una grande stagione. Ma contro la Juve Stabia niente scherzi. Gattuso? La nuova sfida con la Nazionale deve essere motivo d’orgoglio. Ricopre un incarico prestigioso. In campo abbiamo combattuto uno accanto all’altro, poi è diventato mio allenatore negli ultimi anni in rossonero. È l’uomo giusto per gli azzurri".