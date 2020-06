Verso Spal-Milan, Ibrahimovic pronto a tornare: oggi test decisivo

MILAN NEWS – E ora Ibrahimovic dove lo metto? E’ così che il Corriere dello Sport apre il suo pezzo dedicato al campione svedese. L’infortunio di Zlatan alla ripresa degli allenamenti dopo la pandemia poteva essere una mazzata per il Milan, ma invece i rossoneri sono stati bravi a cavarsela anche da soli, cogliendo due vittorie importanti contro Lecce e Roma.

E’ vero che il Milan in queste due partite ha convinto, ma ovviamente Ibrahimovic non può essere considerato un problema. Lo svedese ha cambiato fisionomia alla squadra nella seconda parte di stagione, soprattutto perchè Ibra è riuscito a dare al gruppo una consapevolezza diversa, una maggiore fiducia nei propri mezzi e anche una certa forza dal punto di vista mentale.

Oggi per Ibrahimovic ci sarà un test decisivo a Milanello per capire se appunto sarà convocato contro la Spal, gara in programma domani sera a Ferrara. Difficilmente comunque l’attaccante partirà già titolare: solo venerdì infatti ha svolto il suo primo allenamento con la squadra, e dunque sarebbe un rischio eccessivo buttarlo nella mischia dal primo minuto. Più probabile che questo accada contro la Lazio, gara in programma sabato all’Olimpico.

Ibrahimovic ha voglia di tornare in campo e lo dimostra anche la decisione di prolungare il contratto fino al termine della stagione. Zlatan è il leader di questo Milan e lo dimostra non solo in campo ma anche sui social, dove ha chiamato i suoi compagni di squadra "studenti". Niente di cui meravigliarsi, ma difficilmente Ibrahimovic resterà nella prossima stagione. Poche certezze sul futuro del Milan e una richiesta d'ingaggio che rendono molto difficile la sua permanenza.