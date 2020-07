Verso Milan-Juventus: Calhanoglu e Paqueta malconci. Pioli spera nel recupero

MILAN NEWS – Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini a ‘Sky Sport‘, il turco Hakan Calhanoglu ed il brasiliano Lucas Paqueta non sembrano stare benissimo all’indomani di Lazio-Milan, gara vinta 0-3 allo stadio ‘Olimpico‘ di Roma dai rossoneri di Stefano Pioli.

Calhanoglu è uscito al 38′ del primo tempo dal prato dell’Olimpico, sostituito proprio dal brasiliano ex Flamengo. Pioli spera di riaverli a disposizione per Milan-Juventus, gara della 31^ giornata di Serie A, in programma martedì 7 giugno, ore 21:15, a ‘San Siro‘.

Tanto per Calhanoglu quanto per Paqueta, però, sarà decisiva la rifinitura per capire se saranno o meno a disposizione del tecnico emiliano. Nella mattinata odierna Calhanoglu si è sottoposto ad una seduta di massaggi. Il centrocampista turco resta in dubbio per la Juventus, ma le sue condizioni fisiche non preoccupano eccessivamente.

Il recupero del numero 10 rossonero potrebbe avvenire in tempi brevi. Vedremo se da record.