Milan-Venezia, ecco le condizioni degli infortunati di Pioli | PM News

In vista di Milan-Venezia, ecco come stanno i calciatori infortunati tra le fila dei rossoneri di mister Stefano Pioli. Chi rientrerà?

Sia per Krunić sia per Bakayoko è previsto un nuovo accertamento la settimana prossima. Zlatan Ibrahimović, sofferente per una tendinopatia achillea, si sente meglio ed inizia a lavorare individualmente sul campo per valutarne i progressi. Olivier Giroud sta meglio e ha iniziato a correre.