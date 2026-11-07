Pavlović salta anche il Genoa: soffre di coliche. Ecco come cambia la formazione del Milan | PM News

Difesa stravolta per il Milan a Marassi. Senza Pavlović, Diawara scala al centro: aperto il ballottaggio Bartesaghi-Estupiñán. La probabile formazione
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Non belle notizie per Ruben Amorim: secondo quanto raccolto dalla redazione di PianetaMilan, Strahinja Pavlović non sarà convocato per la partita di domani contro il Genoa. Il difensore del Milan ha già saltato la partita contro il Ferencváros in settimana e non è al meglio: sta combattendo da giorni con delle coliche e in questo momento non è in grado di giocare. Un'altra indisponibilità per il club che deve fare già a meno di Saelemaekers, Pietro Terracciano, Gabbia, Chukwueze, Tomori e Loftus-Cheek.
Emergenza in difesa per Amorim: i ballottaggi forzati col GenoaCambiano quindi i piani difensivi del Milan di Ruben Amorim per una trasferta difficile: il Genoa è in un periodo di forma straordinario e sarebbe stato fondamentale recuperare uno dei leader assoluti della squadra.
Ora la scelta sarà su chi inserire sulla sinistra: senza il serbo sarà quasi sicuramente il giovane Diawara a spostarsi al centro della difesa. Ci potrebbe essere un ballottaggio per la fascia tra Bartesaghi ed Estupiñán (con il secondo che ha giocato molto poco nell'ultimo periodo). Mike Maignan in porta con Gila a destra e De Winter al centro a completare la difesa.
Il modulo e le scelte tattiche: torna l'undici del derbyPulisic e Moreira pronti a tornare in campo dal primo minuto così como Luka Modrić a centrocampo. Al suo fianco Amorim si affida di nuovo a Yunus Musah per cercare il giusto equilibrio. In attacco spazio anche a Ramos (Camarda destinato a partire dalla panchina) con Rabiot pronto a sostenerlo.
Ecco la probabile formazione rossonera in vista di Genoa-Milan:
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Moreira, Musah, Modrić, Pulisic; Rabiot; Ramos. Allenatore: Amorim.
Da capire quale sarà lo schieramento tattico che vedremo in campo visto che Amorim ha cambiato tantissimo in questa stagione e questi uomini sono in grado di giocare sia con la difesa a quattro sia con la difesa a tre e con diversi moduli. Soprattutto Pulisic e Rabiot spesso si muovono per tutto il campo per trovare gli spazi giusti.
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