Milan, Origi vola in Belgio: ecco il motivo del suo viaggio | PM News

Divock Origi, attaccante del Milan, salterà le gara contro Dinamo Zagabria (Champions League) e Napoli (Serie A). Il quadro della situazione

Divock Origi, attaccante del Milan, salterà sicuramente le partite previste questa settimana a 'San Siro' contro la Dinamo Zagabria (Champions League) e Napoli (Serie A). Purtroppo, quindi, Stefano Pioli non avrà a disposizione il belga, classe 1995, per due importanti impegni in cui il Diavolo sarà chiamato a fare il massimo per vincere.

In queste ore si è sparsa la notizia che vorrebbe Origi in partenza per il Belgio. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ciò corrisponde a verità. Ma perché l'ex centravanti del Liverpool, autore di 41 gol in 175 partite con i 'Reds' fino al suo trasferimento in rossonero, ha deciso di lasciare Milanello e di tornare in patria in questo momento della stagione?

Milan, Origi va in Belgio per curare al meglio il tendine

Ora vi spieghiamo per bene tutta la situazione. Origi, nelle ultime settimane, si era regolarmente allenato in gruppo agli ordini di Pioli, inclusa la rifinitura pre-partita di Sampdoria-Milan: a 'Marassi', infatti, il numero 27 del Diavolo avrebbe dovuto giocare da titolare da centravanti, in luogo di Olivier Giroud.

Poi, però, si è fermato e ha marcato visita. Secondo quanto appreso da 'PianetaMilan.it', Origi, pur essendo clinicamente guarito dall'infortunio al tendine rimediato a maggio, quando ancora vestiva la maglia della squadra di Jürgen Klopp, accusa, saltuariamente, infiammazione o indurimenti al tendine.

Il Milan, allora, ha deciso di condividere con la Nazionale belga questa fase del percorso di recupero di Origi. Visto che il giocatore ha ricevuto la convocazione per gli impegni della selezione di Roberto Martínez e visto che i medici del Belgio sono stati i primi a prendere in cura Origi nella prima fase post-infortunio, Origi ha anticipato la partenza per il Belgio a queste ore invece che aspettare il giorno seguente la partita contro il Napoli.

La sosta, dunque, servirà a Milan e Belgio per rimettere in sesto e in piena forma Origi. Il club rossonero seguirà da vicino lo sviluppo del programma di recupero dell'attaccante, con la presenza in Belgio di personale del proprio staff medico. Origi, dunque, resterà in patria il tempo necessario per seguire questa tipologia di lavoro specifico per poi rientrare in Italia.