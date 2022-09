Milan, ora Giroud è pronto per esultare anche in Champions League

Finora Olivier Giroud ha segnato per il Milan soltanto in Serie A e in Coppa Italia. Manca, però, ancora l'acuto in Europa. Strano per lui

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud, attaccante del Milan che ha iniziato molto bene questa stagione con tre gol in Serie A contro Bologna, Inter e Sampdoria. Avanti di questo passo, probabilmente, il centravanti francese, classe 1986, raggiungerebbe la doppia cifra molto prima rispetto all'anno scorso.

Ora, però, Giroud, secondo il quotidiano romano, ha in testa soltanto Milan-Dinamo Zagabria, partita della 2^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. Questo perché, tra l'anno passato e questo in corso, l'ex Arsenal e Chelsea ha messo a segno 17 gol con il Diavolo ... ma tutti in Italia. È andato a segno, infatti, solo in campionato e nella coppa nazionale.

Milan, Giroud segna a raffica. Ma manca il gol in Champions

Manca a Giroud ancora un acuto europeo con il Milan e l'imminente partita di Champions, una gara da vincere ad ogni costo per i rossoneri, potrebbe rappresentare la situazione migliore. Il bomber nativo di Chambéry, a conti fatti, deve tornare a ritrovare la 'vena europea' che aveva ai tempi in cui militava a Londra, prima nei 'Gunners' poi nei 'Blues'.

In particolare, con il Chelsea l'attuale numero 9 del Diavolo ha realizzato 17 reti in 26 partite tra Europa e Champions League. Per far sì che il suo primo gol arrivi contro la Dinamo Zagabria, Giroud dovrà chiamare a raccolta le energie: visti, infatti, gli infortuni di Ante Rebić e Divock Origi sta tirando la carretta da tempo, giocando, di fatto, tutte le partite.

Il 'CorSport' ha ricordato come Giroud non partisse così bene in un campionato dall'autunno 2016, quando faceva sognare l'Arsenal con 3 gol nelle prime 6 partite. Ora l'imperativo è non fermarsi nemmeno mercoledì in Europa, di modo da arrivare al doppio confronto con il suo recente passato, il Chelsea, nella migliore posizione possibile. Milan, ecco qual è il segreto per la longevità di Giroud >>>