Pioli studia un Milan a due facce: l’attacco contro Dinamo e Napoli

Stefano Pioli cambia il suo Milan viste le assenze che avrà in attacco nelle prossime due sfide. Ecco cosa bisognerà aspettarsi dal Diavolo

Daniele Triolo

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan di Stefano Pioli si giocherà il suo destino europeo e un po' del cammino nazionale in questi cinque giorni. Mercoledì, infatti, a 'San Siro' arriverà la Dinamo Zagabria per la seconda sfida del Girone E della Champions League 2022-2023. Una gara da vincere, dopo il pari di Salisburgo e il successo croato contro il Chelsea. Domenica sera, poi, i rossoneri riceveranno il Napoli per la partita al vertice dell'attuale campionato di Serie A.

Milan, le soluzioni di Pioli per le prossime due gare

Per la 'rosea', Pioli sta studiando soluzioni alternative per l'attacco visto che Ante Rebić è fermo ai box per un problema alla schiena, idem Divock Origi per un problema muscolare mentre Rafael Leão, espulso a 'Marassi' contro la Sampdoria, prenderà un turno di squalifica dal Giudice Sportivo di Serie A. Il Diavolo di Champions, quindi, avrà una faccia, mentre quello che vedremo nel big match di campionato, inevitabilmente, un altro.

Contro la Dinamo Zagabria, il Milan schiererà sicuramente Leão, come detto out in campionato. Insieme a lui, sulla trequarti dietro il solito Olivier Giroud, probabilmente spazio ad Alexis Saelemaekers e Brahim Díaz. A centrocampo, nuovamente titolare Ismaël Bennacer così come Fikayo Tomori in difesa. Possibile, poi, che giochi dal 1' per la prima volta in maglia rossonera il nuovo acquisto Sergiño Dest.

Contro il Napoli, invece, si presume che possano tornare titolari, in trequarti, Junior Messias e Charles De Ketelaere. Chi al posto di Leão a sinistra? Se recupera, potrebbe giocare in quella posizione Origi. L'infaticabile Giroud giocherà entrambe le partite, così come Theo Hernández e Sandro Tonali. Milan, ecco qual è il segreto per la longevità di Giroud >>>