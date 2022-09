Milan, infinito Giroud: ecco qual è il segreto della sua longevità

Olivier Giroud, attaccante del Milan, continua a giocare ed a segnare con regolarità nonostante l'età non sia più verdissima. Inarrestabile

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud, attaccante del Milan, che segnando su rigore sabato sera a 'Marassi' contro la Sampdoria ha consentito ai rossoneri di prendersi la vetta della classifica di Serie A in coabitazione con Napoli e Atalanta.

Il quotidiano generalista ha evidenziato come Giroud, di fatto, realizzi solo gol pesanti. Il centravanti francese, classe 1986, una volta di più ha dimostrato di essere fondamentale, tanto per mister Stefano Pioli quanto per i suoi compagni, nei momenti più difficili delle partite. Quando il gioco si fa duro.

Milan, Giroud gioca sempre e segna gol decisivi

Giroud è un leader tecnico e mentale di questo Milan. Colpisce, infatti, secondo il 'CorSera', oltre ovviamente alla sua freddezza sotto porta, anche il senso di sacrificio. Da quando è iniziata la stagione 2022-2023, ha giocato sette partite su sette tra campionato e Champions League, segnando già tre gol: uno al Bologna, uno nel derby contro l'Inter, uno alla Sampdoria.

Il Milan, con Giroud, è andato sull'usato sicuro: l'ex Arsenal e Chelsea è un'assoluta garanzia di tenuta fisica, a dispetto dei 36 anni che compirà il prossimo 30 settembre. Il 'Corriere della Sera' ha rivelato come il suo 'elisir di lunga' vita sia rappresentato da kiwi, preghiere e danza moderna.

Come tutti, Giroud coltiva un sogno nel cassetto, ovvero il terzo Mondiale con la Francia, quello di novembre in Qatar. Vuole riuscire ad andarci trascinando il suo Milan a suon di gol. Reti anche inaspettate: a Genova, per esempio, il numero 9 avrebbe dovuto tirare il fiato, ma il mal di schiena di Ante Rebić e l'infortunio muscolare di Divock Origi l'hanno costretto agli straordinari.

Pioli vorrebbe togliergli un po' di minutaggio appena possibile, per farlo restare più fresco e riposato (anche sotto rete), ma la duplice assenza di cui sopra complica, maledettamente, i piani di turnover del Diavolo. Ora arriveranno le sfide a 'San Siro' contro Dinamo Zagabria e Napoli da non fallire. Con Giroud, vista anche la squalifica di Rafael Leão nel secondo match, in campo per forza e per fortuna. Milan, le news più importanti di domenica 11 settembre 2022 >>>