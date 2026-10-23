Stroncatura totale per Loftus-Cheek in Europa League. I voti shock di Gazzetta, Corriere e Tuttosport e le ultime sull'infermeria del Milan di Amorim

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Bournemouth-Milan 3-0: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Vitality Stadium'

Ruben Amorim ha voluto cambiare molto rispetto a Milan-Atalanta: contro il Bournemouth spazio a tante seconde linee. Una scelta quasi inevitabile viste le tante partite tra ottobre e novembre: non ha purtroppo pagato visto che i rossoneri hanno perso 3-0 e ora si trovano a 3 punti nella classifica di Europa League dopo tre giornate giocate.

In campo anche Ruben Loftus-Cheek che ha giocato come esterno di centrocampo a sinistra: un primo tempo non brillante sostituito all'inizio della ripresa. Non una grande prestazione quella dell'inglese come tutto il Milan.

Le statistiche di Loftus-Cheek contro il Bournemouth

Ecco i suoi dati analitici estratti direttamente dal sito Sofascore:
  • Gol: 0
  • Tiri totali: 0
  • Dribbling (riusciti): 1 (0)
  • Assist: 0
  • Passaggi chiave: 0
  • Passaggi accurati: 7/10 (70%)
  • Tocchi: 17
  • Palle perse: 6
  • Palloni recuperati: 1
  • Duelli a terra (vinti): 4 (1)
  • Duelli aerei (vinti): 2 (1)

Le pagelle della stampa: bocciatura totale e allarme infortunio

I maggiori quotidiani sportivi italiani bocciano senza appello la prova del centrocampista:
Loftus-Cheek bocciato da tutti, ma il cambio è un giallo. Gazzetta: "Infortunato dopo 45 minuti"

Tuttosport (Voto 4,5):

"Il clima inglese dovrebbe farlo sentire a casa, ma non dà segnali di vita, niente di niente: se ci sei, batti un colpo".

Il Corriere dello Sport (Voto 5):

"Resta in campo solamente il primo tempo ma ogni volta ci si domanda: cosa vede Amorim in questo giocatore?".

La Gazzetta dello Sport (Voto 4,5):

"Parte largo sulla sinistra a centrocampo e dovrebbe accentrarsi per il tiro. Solita prestazione con poca intensità. Infortunato dopo 45 minuti, viene sostituito. Delusione continua".

Oltre alla bocciatura totale per l'inglese quello che interessa è il commento de la rosea che parla di un cambio per infortunio. Non sarebbe una bella notizia per Amorim che deve fare già i conti con le assenze di Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze e Ramos. Vedremo nelle prossime ore se ci saranno degli aggiornamenti a riguardo.

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