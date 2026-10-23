Loftus-Cheek bocciato da tutti, ma il cambio è un giallo. Gazzetta: "Infortunato dopo 45 minuti"

Ruben Amorim ha voluto cambiare molto rispetto a Milan-Atalanta: contro il Bournemouth spazio a tante seconde linee. Una scelta quasi inevitabile viste le tante partite tra ottobre e novembre: non ha purtroppo pagato visto che i rossoneri hanno perso 3-0 e ora si trovano a 3 punti nella classifica di Europa League dopo tre giornate giocate.

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Le statistiche di Loftus-Cheek contro il Bournemouth

Gol: 0

0 Tiri totali: 0

0 Dribbling (riusciti): 1 (0)

1 (0) Assist: 0

0 Passaggi chiave: 0

0 Passaggi accurati: 7/10 (70%)

7/10 (70%) Tocchi: 17

17 Palle perse: 6

6 Palloni recuperati: 1

1 Duelli a terra (vinti): 4 (1)

4 (1) Duelli aerei (vinti): 2 (1)

Le pagelle della stampa: bocciatura totale e allarme infortunio

In campo anche Ruben Loftus-Cheek che ha giocato come esterno di centrocampo a sinistra: un primo tempo non brillante sostituito all'inizio della ripresa. Non una grande prestazione quella dell'inglese come tutto il Milan.Ecco i suoi dati analitici estratti direttamente dal sitoI maggiori quotidiani sportivi italiani bocciano senza appello la prova del centrocampista:

Tuttosport (Voto 4,5):

"Il clima inglese dovrebbe farlo sentire a casa, ma non dà segnali di vita, niente di niente: se ci sei, batti un colpo".

Il Corriere dello Sport (Voto 5):

"Resta in campo solamente il primo tempo ma ogni volta ci si domanda: cosa vede Amorim in questo giocatore?".

La Gazzetta dello Sport (Voto 4,5):

"Parte largo sulla sinistra a centrocampo e dovrebbe accentrarsi per il tiro. Solita prestazione con poca intensità. Infortunato dopo 45 minuti, viene sostituito. Delusione continua".

Oltre alla bocciatura totale per l'inglese quello che interessa è il commento de la rosea che parla di un cambio per infortunio. Non sarebbe una bella notizia per Amorim che deve fare già i conti con le assenze di Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze e Ramos. Vedremo nelle prossime ore se ci saranno degli aggiornamenti a riguardo.