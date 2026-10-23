Loftus-Cheek bocciato da tutti, ma il cambio è un giallo. Gazzetta: "Infortunato dopo 45 minuti"

Stroncatura totale per Loftus-Cheek in Europa League. I voti shock di Gazzetta, Corriere e Tuttosport e le ultime sull'infermeria del Milan di Amorim
Bournemouth-Milan 3-0: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Vitality Stadium'
Ruben Amorim ha voluto cambiare molto rispetto a Milan-Atalanta: contro il Bournemouth spazio a tante seconde linee. Una scelta quasi inevitabile viste le tante partite tra ottobre e novembre: non ha purtroppo pagato visto che i rossoneri hanno perso 3-0 e ora si trovano a 3 punti nella classifica di Europa League dopo tre giornate giocate.
Le statistiche di Loftus-Cheek contro il BournemouthEcco i suoi dati analitici estratti direttamente dal sito Sofascore:
- Gol: 0
- Tiri totali: 0
- Dribbling (riusciti): 1 (0)
- Assist: 0
- Passaggi chiave: 0
- Passaggi accurati: 7/10 (70%)
- Tocchi: 17
- Palle perse: 6
- Palloni recuperati: 1
- Duelli a terra (vinti): 4 (1)
- Duelli aerei (vinti): 2 (1)
Le pagelle della stampa: bocciatura totale e allarme infortunioI maggiori quotidiani sportivi italiani bocciano senza appello la prova del centrocampista:
Tuttosport (Voto 4,5):
"Il clima inglese dovrebbe farlo sentire a casa, ma non dà segnali di vita, niente di niente: se ci sei, batti un colpo".
Il Corriere dello Sport (Voto 5):
"Resta in campo solamente il primo tempo ma ogni volta ci si domanda: cosa vede Amorim in questo giocatore?".
La Gazzetta dello Sport (Voto 4,5):
"Parte largo sulla sinistra a centrocampo e dovrebbe accentrarsi per il tiro. Solita prestazione con poca intensità. Infortunato dopo 45 minuti, viene sostituito. Delusione continua".
Oltre alla bocciatura totale per l'inglese quello che interessa è il commento de la rosea che parla di un cambio per infortunio. Non sarebbe una bella notizia per Amorim che deve fare già i conti con le assenze di Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze e Ramos. Vedremo nelle prossime ore se ci saranno degli aggiornamenti a riguardo.
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