Milan, infortunio Rebic – Ottimismo sui tempi di recupero: i dettagli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Grande spavento per Ante Rebic. il croato, nella partita contro il Crotone, si è lussato il gomito, ma per fortuna non è stata riscontrata alcuna frattura.

Il Milan, come scritto dalla Gazzetta dello Sport, si definisce tranquillo per quanto concerne i tempi di recupero. Rebic potrebbe tornare a disposizione per il derby contro l’Inter, in programma dopo la sosta il 17 ottobre prossimo.

Questo il comunicato ufficiale diramato oggi dal club rossonero: “AC Milan comunica che in seguito alla lussazione al gomito sinistro subita nella sfida Crotone-Milan, oggi Ante Rebić è stato sottoposto ad esame TAC che ha confermato l’assenza di fratture e ad ulteriori indagini che hanno escluso complicanze vascolo-nervose periferiche. Fra una decina di giorni è prevista una risonanza di controllo con valutazione specialistica”.

Ottime notizie, dunque, rispetto allo spavento del momento: si temeva una frattura, poi fortunatamente tutto è stato smentito. Il recupero non sarà prima dei 15-20 giorni, potrebbe recuperare e tornare a disposizione proprio per Inter-Milan. Attendiamo ulteriori novità tra 10 giorni.

